Deprem bölgesinde dayanışma ağı oluşturdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren insan ve sosyal fayda odaklı çalışmalarla sahada olan Kale Grubu, "sürdürülebilir yardım" stratejisi doğrultusunda başlattığı Topluluk Destek Programı kapsamında, bir yıldır sosyal girişimcilerle sürdürülen çalışmalarla kadın, çocuk ve engelli bireylerin hayatlarına dokundu. ​​​​​​​

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kale Grubu, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kapsamında desteklenen sosyal girişimlerin, deprem bölgesine yönelik projelerini hayata geçirmeleri için geçen yıl başlatılan Topluluk Destek Programı ile 7 projeye toplam 2 milyon TL değerinde maddi destek sağladı. Grup, bu kapsamda bir yıldır sosyal girişimcilerle sürdürülen çalışmalarla kadın, çocuk ve engelli bireyin hayatına dokunarak fark yarattı.

Kale Grubu, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılarken toplumun dayanışma ruhunu canlı tutmak ve bölgenin ve insanların iyileşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla Anlatan Eller, Erişilebilir Her Şey, Tospaa, BlindLook, Roof Coliving, Microfon, This is Mana ve Joon’un aralarında bulunduğu sosyal girişimcilerle büyük bir dayanışma ağı oluşturarak insan ve mekan odaklı projelerin hayata geçirilmesi için destek verdi.

Afet bölgesi sahasının sürekli değişen yapısında Topluluk Destek Programı altında desteklenen sosyal girişimler, çevik ve iş birliğine açık yapıları, sorun çözme kapasiteleriyle toplumsal fayda yaratmada önemli bir rol oynadı.

- Sürdürülebilir yardım stratejisi oluşturuldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen ilk yılda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin, "Kale Grubu olarak depremi öğrendiğimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarımızla sahadaki yerimizi aldık. İlk etapta akut ihtiyaçların karşılanması önemliydi; Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfımızın (KSV) liderliğinde tüm ekosistemimizle üzerimize düşeni yerine getirmeye çalıştık. Acil ihtiyaçlar karşılanıp da tablo daha net olarak ortaya çıktığında; deprem bölgesindeki yaşamın yeniden canlanması, insanların hayata kaldığı yerden devam edebilmesi için insanların hayatına dokunacak çalışmalar yapmak gerektiğini gördük. Kapsamlı araştırmalar sonucunda 'Sürdürülebilir yardım' stratejimizi oluşturduk. 7 yıldır sürdürdüğümüz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı, bize kıymetli bir altyapı sundu. Bu çatı altındaki sosyal girişimcilere yönelik Topluluk Destek Programı’nı başlattık. Sosyal girişimci dostlarımızın benzersiz bakış açısı ve emekleri sayesinde çok güzel çalışmalara imza atıldı. En önemlisi de umut ve dayanışma ruhunun canlı tutulması sağlandı. Daha iyi bir yarının elimizde olduğuna gönülden inandık. Bu depremin izleri öyle birkaç ayda, birkaç yılda silinebilecek cinsten değil. Uzun bir yolumuz olduğunu biliyoruz. Toplumsal Destek Programı bunun ilk adımı. Kale Grubu olarak bölgede hayatı canlı tutacak, insanları hayata bağlayacak projeler geliştirmeye, umudun peşinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Afet bölgesindeki çalışmalar rapor haline geldi

Açıklamaya göre, bu büyük felaketin yarattığı acil durumda, KSV’nin koordinasyonunda bir araya gelen Kale Grubu şirketleri, Kale Gönüllüleri, paydaşlar ve sosyal girişimcilerin çalışma ve çabalarını detaylı bir şekilde derleyen Afet Sonrası Çalışmalar Raporu hazırlandı. Kale Gönüllüleri, sosyal girişimciler ve çeşitli paydaşların afet bölgesindeki gözlemlerine de yer verilen rapora https://www.ksvvakfi.org.tr/unutmadikcaumutlaniyoruz linkinden erişilebiliyor.

- 8. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı başvuruları başladı

Kale Grubu’nun 2017 yılından bu yana düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı için bu yılki başvurular 1 Şubat tarihinde başladı. Toplumsal ya da çevresel problemlere bir çözüm getiren ve bunu sosyal girişime dönüştürenlerin katılabildiği yarışmada başvuru süreci, 17 Mart’a kadar devam edecek. Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik Kategorileri kapsamında yapılacak başvurular, ibrahimbodurodulleri.com internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

- Sosyal girişimler ve deprem bölgesindeki çalışmalar

- Erişilebilir her şey

"Sen De Anlat Sen De Öğren, Bağımsızlıkla Güçlen" projesiyle deprem sonrası engelli olan bireylere yönelik travmanın hafifletilmesi için psikososyal destek ve afet sonrası yaşama adaptasyon süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Engelli Kadın Derneği danışmanlığında gerçekleştirilen ‘Bağımsız Yaşam’ eğitimleri ile afet sonrası yaşama adaptasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalarla kısa vadede ‘Bağımsız Yaşam İstasyonları’nın kurulması, bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi; orta ve uzun vadede ise ‘Bağımsız Yaşam Hattı’ kurularak uygulamaların yapıldığı alanlardaki ve farklı illerdeki bireylerin ortak bir komüniteye ait olma ve kendi çözümlerini yine topluluk desteği ile oluşturabileceklerinin hissinin güçlendirilmesini hedefliyor.

- Anlatan Eller

Anlatan Eller Dijital Okulu aracılığıyla oluşturulan acil iletişim ve dayanışma ağı sayesinde deprem bölgesinde yaşayan sağır bireylere doğrudan ve dolaylı olarak ulaşılıyor. Dijital ve fiziksel paylaşım alanlarıyla sağır bireylerin duygusal ihtiyaçlarını anlama ve bu ihtiyaçlara yönelik uzman çözümlerle iyi olma haline geri dönebilmesi için psikolojik ilk yardım, bilgi kütüphanesi oluşturmanın yanı sıra çeşitli eğitimler ve saha çalışmaları yapılıyor. Psikososyal destek sağlanan sağır bireyler ile aktif iletişimde kalınarak, anlık ihtiyaçları için de iş birlikleriyle çözümler üretiliyor.

- Tospaa

Kahramanmaraş ve bölgedeki diğer illerde okul öncesi ve ilkokul çocuklarının afet sonrası koşullarından dolayı aksayan eğitim süreçlerini ve oluşan eğitimdeki eşitsizlikleri, çocuklarda bilgi işlemsel düşünme ve teknoloji okur yazarlığı becerileriyle gidermeye yönelik faaliyetler yapıyor. Yerel eğitmenler seçilip eğitimler verilirken, uzun vadede afet bölgesindeki çocuklarda bilgi teknolojileri ve yazılım alanlarına dair temel bilgilerin oluşturulması amaçlanıyor.

- BlindLook

Yapılan araştırmalarda engelli bireylerin yüzde 71’inin afetlere karşı bireysel hazırlık planı olmadığı ve engelli bireylerin yüzde 85’inin yaşadıkları bölgelerde toplumsal afet yönetimi ve risk azaltma süreçlerine dahil edilmediği görülüyor. Buradan hareketle proje kapsamında, 30 ilden 30 görme engellinin afet simülasyon noktalarında uygulamalı olarak eğitilmesi, uygulamalı eğitimler sonrası tüm görme engellilerin yararlanabileceği bir afet korunma rehberinin yayınlanması ve toplumsal bilgilendirme raporu hazırlanması hedefleniyor.

- Roof Coliving

‘Yer Yapanlar: Kamusal Alanlarda Gençlik Katılımı’ projesiyle Hatay ve Adana’da yaşayan 17-25 yaş arası özellikle depremzede gençlere yönelik sosyal kültürel aktivitelerin düzenlenmesini; bu mekanların yaratılmasıyla insanların psikolojik olarak daha iyi hissetmelerine, toplumda dayanışma ve birlik hissi yaratmalarına, yeniden yapılanma sürecinde daha aktif olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

- Microfon

Deprem öncesinde Hatay'da ikamet eden ve buradaki üniversitelerde okuyan, deprem sonrasında ise aile bireylerinden en az birini kaybetmiş ve yaşadığı bina ağır hasar görmüş öğrenciler hedefleniyor. Proje kapsamında öğrencilere ihtiyaçları için nakdi burs yardımı, eğitim içeriklerine erişim ve depremzede bursiyerler arasında kurulacak destek topluluğu ile destek sağlanması amaçlanıyor. ‘Eğitimde Buradayız’ projesiyle 36 farklı şehirde üniversiteye giden, 38 erkek, 62 kadın üniversite öğrencisi desteklenirken, projenin en değerli çıktılarından biri öğrencilerin kendi aralarındaki iletişim ve kurdukları çeşitli kulüpler oldu.

- This is Mana & Joon

İş birliği içindeki bu iki sosyal girişim, ‘Zinciri Onarmak’ projesiyle depremden etkilenen yerel üreticilere, kadın kooperatiflerine, sosyal girişimcilere ve yerel üreticilere destek olmayı amaçlıyor. Yıkılan mekanları, kaybolan tedarik zincirlerini yeniden oluşturmak, gelir kayıplarını azaltmak, bu yolla bölgedeki ekonomik hareketliliği canlandırmak hedefleniyor. Tekstil bazlı üretici topluluklar ve kadın kooperatiflerinin zanaatlarını icra etmeleri, hammaddelerini üretmeleri ve satışını gerçekleştirmek için iş modeli üzerinde çalışılıyor.