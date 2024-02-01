Bursa'da otobüs yandı

Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi Vize Sokak'taki otobüs parkında bulunan otobüste, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgede çok sayıda ekip gönderildi. 30 dakikalık müdahale ile yangın söndürülürken; otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.