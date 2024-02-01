- Asayiş

Yakalanınca çıldırdılar!

Adana’da kuyumcuya girip, altın çalmaya kalkışan 5 kadın, iş yeri sahibi tarafından yakalandı. Polis gelmeden kaçmak isteyen kadınlar, kurtulmak için iş yerinde tuvaletlerini yaptı.

Yakalanınca çıldırdılar! mask
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Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, 5 kadın kuyumcuya alışveriş bahanesiyle girip altın çalmaya kalkıştı. Durumu anlayan iş yeri sahibi şüphelilerin kaçmaması için kapıyı kilitledi. Panikleyen kadınlar polise yakalamamak için iş yeri sahibiyle tartışıp kaçmaya çalıştı. Arbede sırasında kadınlar kuyumcuda tuvaletlerini yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, ardından emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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01 Şub 2024 - 11:57 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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