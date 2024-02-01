Fabrika yangın!

2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde kumaş üretimi yapan bir fabrikada, iddiaya göre yağ tanklarındaki aşırı ısınmadan kaynaklı yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 10 itfaiye aracı ile 35 itfaiye erinin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında, 50 ton su ile 600 litre köpük kullanıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.