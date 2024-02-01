Naasau Kruvaziyer Limanına demir attı

Titanik'ten 5 kat daha büyük, Eyfel Kulesi'nden daha uzun olan dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi "Icon of the Seas-Denizlerin İkonu", Nassau Kruvaziyer Limanına demir attı.

Global Yatırım Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH) portföyünde bulunan Bahamalar'daki Nassau Kruvaziyer Limanı, dünyanın en büyük kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı.

Titanik'ten 5 kat büyük ve Eyfel Kulesi'nden daha uzun olan dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi Icon of the Seas, Nassau Kruvaziyer Limanını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, 2023 Mayıs'ta Nassau Kruvaziyer Limanının 300 milyon dolarlık yatırımla yenilendiğini anımsattı.

Kutman, "Dünyanın en büyük transit limanı olan Nassau Kruvaziyer Limanı'nda dünyanın en büyük kruvaziyer gemisini ağırlamış olmaktan son derece mutluyuz. Kendi alanında dünyanın iki en büyüğü bir araya gelmiş oldu. Nassau Kruvaziyer Limanı'nda başardıklarımızdan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.