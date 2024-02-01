Barış Manço kimdir?

Türkiye'nin efsane sanatçılarından ve özellikle çocuklara olan sevgisi ile bilinen Barış Manço, 25 yıl önce bugün geçirdiği kalp krizi sonrası 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Barış Manço'nun 200'ün üzerinde kendine ait olan bestesi bulunmaktadır. 12 altın ve 1 platin ödül sahibi olmakla beraber, şarkıları farklı dillere de uyarlanarak farklı şarkıcılar tarafından seslendirilmiştir.

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

Barış Manço 2 Ocak 1943 tarihinde Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. 1 Şubat 1999; Kadıköy, İstanbul da hayata veda eden Barış Manço, Türk sanatçı; şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı, Devlet Sanatçısıdır.

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca , Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı. Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine gitmiş, bu nedenle "Barış Çelebi" olarak adlandırılmıştır. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü.

ÖLÜMÜ

31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01:30'da yaşamını yitirdi.

Daha önce 1983 yılında bir kalp spazmı geçirmişti. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı aldığından dolayı cenazesi için devlet töreni düzenlendi. Bu töreni TRT, Kanal D ve Kanal 6 canlı olarak kesintisiz yayınladı.