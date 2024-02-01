Tarihi Çarşı'da Yangın

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'da, bir hediyelik eşya dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki hediyelik eşya dükkanında, saat 10.30 sıralarında, yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler, kısa sürede büyüdü, gökyüzünü de siyah dumanlar kapladı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis, çevrede güvenlik tedbirlerini aldı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.