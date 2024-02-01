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Tarihi Çarşı'da Yangın

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'da, bir hediyelik eşya dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Tarihi Çarşı'da Yangın mask
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İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'da, bir hediyelik eşya dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki hediyelik eşya dükkanında, saat 10.30 sıralarında, yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler, kısa sürede büyüdü, gökyüzünü de siyah dumanlar kapladı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis, çevrede güvenlik tedbirlerini aldı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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01 Şub 2024 - 11:33 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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