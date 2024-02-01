Sarıyer'de intihar girişimi!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Kireçburnu sahilde yaşandı. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunun tankerlere yakıt vermek için kullandığı iskeleye çıkan bir Bahar C. isimli kadın, kendini aniden boğazın serin sularına bıraktı. Olayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı Vedat Demirel ve çevredekiler, kadının yardımına koştu. Yüzme bilmediği için suya atlayamayan Demirel, tekne bağlamak için kullanılan halatı uzattı. Bahar C.'nin halatı tutmak istememesi üzerine vatandaşlar, Vedat Demirel'i ayaklarından tutup aşağı sarkıttı. Demirel, kadını tutarak sudan çıkardı. Denizden çıkarılan Bahar C., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

KADININ DENİZDEN KURTARILDIĞI ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde, kadının denizde sırt üstü yattığı ve akaryakıt istasyonu görevlisinin halat uzatmaya çalıştığı görülüyor. Halatı tutmayan kadının bu sırada kollarını hareket ettirerek su üstünde kaldığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca, vatandaşların Vedat Demirel'in ayaklarından tutarak kadını kurtarması için sarkıttığı da görülüyor.

KURTARMA ANLARINI ANLATTI

Vatandaşların yardımı ile kadını sudan çıkaran akaryakıt istasyonu çalışanı Vedat Demirel, "Ben araca yakıt veriyordum, vatandaşın biri beni çağırdı, 'Bayan var, intihar etmek üzere' dedi. Şuradaki dubalara çıkmış, ben de koşup yakalamaya çalıştım ama yakalayamadım. Sahil Güvenlik geldi ama dalgadan dolayı kadın bu tarafa geldi. Vatandaşlar benim ayaklarımdan tuttular, ben aşağı salındım. Bayanın iki ayağından yakaladım ve oradan çıkardık. Ağzından köpük atıyordu ama büyük bir ihtimalle iyidir. Yaşarsa da çok mutlu olurum" şeklinde anlattı.