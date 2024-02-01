Fenomenlerin lüks araçları Arka Sokaklar’da!

İstanbul'da devriye aracı olarak da kullanılan araçlar bu kez Arka Sokaklar’a ilham kaynağı oldu. 18 yıldır aralıksız devam eden polisiye dizi Arka Sokaklar, fenomenlerin el konulan lüks araçlarını 662’nci bölümün çekimleri esnasında kullandı.
HÜSNÜ KOMİSER İSTANBUL SOKAKLARINDA...
Arka Sokaklar’ın 2 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan 662’nci bölümünün tanıtımında Rıza Baba ve ekibine tahsis edilen lüks araç, Hüsnü Çoban’ın kullanması için kendisine teslim ediliyor. Direksiyonun başına geçen sevilen karakter Hüsnü Komiser ’in “Öf öf yağ gibi akıyor yağ” sözleri ve araç ile selfie çekmesi sosyal medyanın gündeminde de yer aldı.
Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi her cuma akşamı Kanal D’de yayınlanıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.