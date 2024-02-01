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Fenomenlerin lüks araçları Arka Sokaklar’da!

Yasadışı bahis ve kara para aklama iddiasıyla açılan soruşturmalar sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılamaya başlanan fenomenlere ait lüks araçlar, bu kez Arka Sokaklar dizinde kullanıldı.

Fenomenlerin lüks araçları Arka Sokaklar’da! mask
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İstanbul'da devriye aracı olarak da kullanılan araçlar bu kez Arka Sokaklar’a ilham kaynağı oldu. 18 yıldır aralıksız devam eden polisiye dizi Arka Sokaklar, fenomenlerin el konulan lüks araçlarını 662’nci bölümün çekimleri esnasında kullandı.

HÜSNÜ KOMİSER İSTANBUL SOKAKLARINDA...

Arka Sokaklar’ın 2 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan 662’nci bölümünün tanıtımında Rıza Baba ve ekibine tahsis edilen lüks araç, Hüsnü Çoban’ın kullanması için kendisine teslim ediliyor. Direksiyonun başına geçen sevilen karakter Hüsnü Komiser ’in “Öf öf yağ gibi akıyor yağ” sözleri ve araç ile selfie çekmesi sosyal medyanın gündeminde de yer aldı.

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar dizisi her cuma akşamı Kanal D’de yayınlanıyor.

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01 Şub 2024 - 10:54 DHA İstanbul- Magazin

Mahreç  Dha Ajansı

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