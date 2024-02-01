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Sevgililer Günü için otellerde yoğunluk

Enuygun.com verileri, Sevgililer Gününden önceki ve sonraki hafta sonu için otel rezervasyonların arttığını gösterdi.

Sevgililer Günü için otellerde yoğunluk mask
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat Sevgililer Gününden önceki hafta sonu için otel rezervasyonlarında yüzde 35, sonraki hafta içinse yüzde 57 artış gerçekleşti.

En çok artış Sapanca, Ağva, Riva, Çeşme ve Uludağ'daki tesislerde yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun İş Geliştirme Müdürü Ferhat Uyanık, bu destinasyonlardaki rezervasyonların artışında otellerin şehir merkezine yakın olmasının etkili olduğunu belirtti.

Çiftlerin kısa bir tatil planladıkları için şehir merkezinden çok uzaklaşmamayı tercih ettiğini kaydeden Uyanık, Sapanca'nın en çok tercih edilen destinasyon olmasında bölgenin tesislerinin sunduğu hizmetin etkili olduğunu bildirdi.

Uyanık, Sevgililer Günü için planını yapmayan çiftlere yönelik kampanyalarından bahsederek, "Şu an OTEL2024 koduyla otel rezervasyonlarında 4 bin liraya varan indirim sağlayan kampanyamız var. Seyahat planını son dakikaya bırakan çiftler kampanyamızdan da yararlanarak tatillerini avantajlı şekilde planlayabilirler." açıklamalarında bulundu.

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01 Şub 2024 - 10:53 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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