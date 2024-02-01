Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı

Avustralya Polisi, Cumartesi günü Queensland eyaletindeki Capalaba bölgesinde bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan ve içinde mahsur kalan 3 yaşındaki Ethan'ı kurtardığı anların görüntüsünü paylaştı. Polis yaptığı açıklamada, “Cumartesi günü Capalaba'daki bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan maceraperest Ethan'ı kurtarmak için polis çağrıldı. Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan” ifadelerini kullandı.
Paylaşılan görüntülerde, Polis’in Ethan’a kurtarıldıktan sonra oyuncak makinesi içerisinden herhangi bir oyuncağı isteyip istemediğini sorduğu anlar yer aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.