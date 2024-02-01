- Ekonomi

Ekmeğin gramajı ve fiyatı yükseldi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkarılmasına karar verildi. Yeni tarife, bugünden itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.

Ekmeğin gramajı ve fiyatı yükseldi mask
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İzmir Ticaret Odası Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dün, odanın meclis salonunda yapıldı. Mecliste, ekmeğin azami fiyat tarifesi için oylama yapıldı. Yeni tarife teklifinde 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkması önerildi. Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi. Yeni tarife, bugünden itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.

 

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01 Şub 2024 - 10:23 DHA İzmir- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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