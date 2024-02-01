Orta hasarlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Deliler Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından orta hasarlı olarak belirlenip, mühürlenen Cemile Arıkan'a (56) ait 2 katlı ev, sabah saatlerinde çöktü. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla enkaz altından Cemile Arıkan ve Serap Urak’ın (49) cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Serkan U., Fatma U., Ahmet U., Ayça U. , Açelya U., Dilber B., Adem Arda B. ve Emre Tuna B. ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri de otopsi için Halfeti Devlet Hastanesi’nin morguna kondu.
MÜHÜRLENMESİNE RAĞMEN OTURMAYA DEVAM ETMİŞ
Evin Cemile Arıkan’a ait olduğu, mühürlenmesine rağmen bir süre sonra tekrar girip yaşamaya devam ettiği, enkaz altında kalan diğer kişilerin ise misafir olarak bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.