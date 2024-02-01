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Kurtulmuş, Şeyh Al Mektum ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile dün akşam bir araya geldi.

Kurtulmuş, Şeyh Al Mektum ile görüştü mask
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Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “ TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Al Mektum ile yaptığı görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı” denildi.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından Bahreyn ve BAE ziyaretlerini tamamlayarak beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Ankara’ya döndü.

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01 Şub 2024 - 09:30 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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