Şubat ayı etkinlik takvimi açıklandı!

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Türkiye İş Bankası’nın müzik, sahne sanatları, plastik sanatlar, tarih, müzecilik ve arkeoloji alanlarında yürüttüğü sayısız faaliyetleri bir çatı altında toplayan İş Sanat, Şubat ayı için etkinlik takvimini açıkladı.