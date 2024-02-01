Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu

Kaza, dün akşam Zile- Çekerek kara yolunda meydana geldi. Yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan Sefa Avcı’nın (19), 60 ACL 858 plakalı otomobili, kontrolden çıkıp refüje vurarak devrildi. Kazada, sürücü Sefa Avcı ile yanındaki Ömer Pekuz (17), Deniz Ceber (19), Mehmet Babur (17) ve Ahmet Arık (19) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya neden olan köpeğin ise yara almadığı belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.