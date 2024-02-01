YKS başvuruları başladı!

ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 sınav takvimine göre; Adaylar başvurularını 1-26 Şubat tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla ya da ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılacak.

Öte yandan, . YKS geç başvuruları ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak. YKS’nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.