01 Şub 2024 - 08:34- Gündem G:

YKS başvuruları başladı!

8-9 Haziran'da düzenlenecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular bugün başladı.

YKS başvuruları başladı! mask

ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 sınav takvimine göre;  Adaylar başvurularını 1-26 Şubat tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla ya da ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılacak.

Öte yandan, . YKS geç başvuruları ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak. YKS’nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

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01 Şub 2024 - 08:34 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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