İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde ; "1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında; organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen “KAFES” operasyonları kapsamında; 11’i uluslararası, 14’ü ulusal, 56’sı bölgesel ve 339’u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesi çökertildi."
- Asayiş
420 organize suç çetesi çökertildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 420 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.