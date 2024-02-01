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420 organize suç çetesi çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 420 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.

420 organize suç çetesi çökertildi! mask

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde ; "1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında; organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen “KAFES” operasyonları kapsamında; 11’i uluslararası, 14’ü ulusal, 56’sı bölgesel ve 339’u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesi çökertildi."

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01 Şub 2024 - 08:32 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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