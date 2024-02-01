Galatasaray'ın yıldızları podyumda

GSStore 2024 relansman gecesi Başkan Dursun Özbek, Yönetim Kurulları üyeleri, teknik direktör Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcular, farklı branşlardan sporcular ve davetlilerin katılımıyla Galataport Terminal’de gerçekleştirildi. Relansman gecesinde; Galatasaraylı futbolculardan Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi podyuma çıktı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, lansmanda açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ürün satışlarında büyüme sağladıklarını ifade eden Dursun Özbek, “Bankalar Birliği anlaşması ve buna bağlı devam eden borç yapılanması sebebiyle kısıtlı koşullarda tüm kulvarlarda rekabeti sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu nedenle kulübümüz adına yaptığımız gelirler bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında Galatasaray Store ve bağlı bulunduğu Galatasaray Mağazacılık ve Perakende AŞ son dönemde gösterdiği performansla yüzümüzü güldürüyor. Tüm zamanların en yüksek ciro rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. Haziran-Aralık 2023 döneminde 33.7 milyon Euro satış gerçekleştirdik. Bu rakam geçen yıla göre Euro bazında yüzde 119 büyümeyi ifade ediyor. Bu artışın yanında ürün satış adedinde önceki yıla göre yüzde 103 oranında büyüme sağladık. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun yanında her zaman yanımızda büyük Galatasaray taraflarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde kulübümüz daha büyük başarılara imza atarken mağaza satış rekorlarının da kırılacağına yürekten inanıyorum” dedi.