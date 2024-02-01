- Asayiş

Dereye düşen inek böyle kurtarıldı

Karabük'te dere yatağına düşen inek, AFAD ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Dereye düşen inek böyle kurtarıldı mask
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Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Şahintepesi mevkisinde meydana geldi. Ormanda otlayan inek, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düştü. İneğin kurtarılması için ihbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düşen inek, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından vinç yarımıyla kurtarıldı. İneğin sahibi Naciye Özbek, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Kurtarma çalışmaları sonunda inek sahibine teslim edildi.

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01 Şub 2024 - 08:01 DHA Karabük- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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