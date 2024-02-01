- Siyaset

"Ortam her türlü hileye açık!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, YSK tarafından düzenlenen kura çekimlerinin şeffaf bir şekilde yapılmadığını iddia etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçtiğimiz günlerde YSK tarafından yapılan oy  pusulasındaki sıralamaları belirleme kurasında Ak Parti'nin birinci sırada çıkmasından dolayı itirazda bulunmuştu.

Yavuzyılmaz'ın itirazı YSK tarafından reddedildi. Bunun üzerine, Yavuzyılmaz konuyla ilgili yeniden itirazda bulunacağını açıkladı.

Yavuzyılmaz'ın açıklaması şu şekilde; "sürekli yer değiştiren küreler, toplar, personeller var. Kameraların önünden geçenler, görüşü perdeleyenler, kura masasının önünden arkasından kura çekenler var. Ortam her türlü hileye açık! YSK cumartesi günü düzenlediği kurayla ilgili itirazımızı reddetti. Kura ortamındaki karmaşa içinson derece şeffaftır’ dedi. Kura çekimlerindeki hileye açık bu karmaşaları ortadan kaldırmak için mücadele etmeyi sürdüreceğim. Yarın YSK’ya yeni bir dilekçe veriyorum!"

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01 Şub 2024 - 07:15 - Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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