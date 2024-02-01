Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçtiğimiz günlerde YSK tarafından yapılan oy pusulasındaki sıralamaları belirleme kurasında Ak Parti'nin birinci sırada çıkmasından dolayı itirazda bulunmuştu.

Yavuzyılmaz'ın itirazı YSK tarafından reddedildi. Bunun üzerine, Yavuzyılmaz konuyla ilgili yeniden itirazda bulunacağını açıkladı.

Yavuzyılmaz'ın açıklaması şu şekilde; "sürekli yer değiştiren küreler, toplar, personeller var. Kameraların önünden geçenler, görüşü perdeleyenler, kura masasının önünden arkasından kura çekenler var. Ortam her türlü hileye açık! YSK cumartesi günü düzenlediği kurayla ilgili itirazımızı reddetti. Kura ortamındaki karmaşa için ‘ son derece şeffaftır’ dedi. Kura çekimlerindeki hileye açık bu karmaşaları ortadan kaldırmak için mücadele etmeyi sürdüreceğim. Yarın YSK’ya yeni bir dilekçe veriyorum!"