- Asayiş

Bursa'da 'Huzur ve Güven' denetimi: 11 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' denetimine 250 polis katıldı. Denetim kapsamında bin 925 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı ve aralarında yakalama kararı bulunan 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıca trafik denetimlerinde bin 297 araç kontrol edildi, 271 araç sürücüsüne toplam 493 bin 330 lira cezai işlem uygulandı; 2 araç ise trafikten men edildi.

Bursa'da 'Huzur ve Güven' denetimi: 11 gözaltı mask
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde 'Huzur ve Güven' denetimi yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetimde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şubeleri ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 personel görev aldı. Park ve bahçeler, metruk binalar, umuma açık yerler, alkollü, alkolsüz mekanlar kontrol edilirken, trafik ekipleri de yol uygulamaları yaptı. Denetimlerde bin 925 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olan 11 kişi yakalandı. Şüphelenilen kişilerin üst aramasını yapan ekipler, 3 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi.

Trafik ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde ise bin 297 arak kontrol edilirken, 271 araç sürücüsüne toplam 493 bin 330 lira para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

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01 Şub 2024 - 05:27 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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