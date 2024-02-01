- Spor

Halkbank Polonya'da kayıp

Halkbank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Polonya’nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımına 21-25, 25-22, 25-21, 16-25 ve 15-12’lik setler sonucu 3-2 mağlup oldu. Bu eşleşmenin rövanşı 7 Şubat’ta Ankara’da oynanacak.

01 Şub 2024 - 02:31 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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