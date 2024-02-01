Anadolu Efes, Litvanya'da mağlup

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 24’üncü hafta maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 96-70 yenildi. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes’te 19 sayıyla Will Clyburn oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 15’inci mağlubiyetini elde ederken, Zalgiris Kaunas ise 9’uncu galibiyetini aldı. Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 25’inci haftasında 2 Şubat Cuma günü evinde Olimpia Milano’yu ağırlayacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.