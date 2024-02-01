01 Şub 2024 - 01:17 - Spor

Anadolu Efes, Litvanya'da mağlup

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 24’üncü hafta maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 96-70 yenildi. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes’te 19 sayıyla Will Clyburn oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 15’inci mağlubiyetini elde ederken, Zalgiris Kaunas ise 9’uncu galibiyetini aldı. Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 25’inci haftasında 2 Şubat Cuma günü evinde Olimpia Milano’yu ağırlayacak.