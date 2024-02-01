Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik'i mağlup etti

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup 4’lü Final ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik takımını 22-25, 33-35 ve 16-25’lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Bu turun rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.