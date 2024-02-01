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Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik'i mağlup etti

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup 4’lü Final ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik takımını 22-25, 33-35 ve 16-25’lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Bu turun rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik'i mağlup etti mask
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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup 4’lü Final ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik takımını 22-25, 33-35 ve 16-25’lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Bu turun rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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01 Şub 2024 - 01:14 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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