01 Şub 2024 - 01:14 - Spor

Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik'i mağlup etti

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup 4’lü Final ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik takımını 22-25, 33-35 ve 16-25’lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Bu turun rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.