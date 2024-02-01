Galatasaray İtalya'da mağlup

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Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi Mint Vero Volley Monza takımına 25-17, 25-14 ve 25-16'lık setler sonucu 3-0 mağlup oldu. Serinin rövanşı 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.