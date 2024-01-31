- Asayiş

Gaziantep’te araç devrildi: 5 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Gaziantep’te araç devrildi: 5 yaralı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat A. (19) yönetimindeki 12 ACD plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ferhat Ç. (23), Berat B. (21), Musa T. (19) ve Abdulkadir B. (17)  yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

# Araç, devrildi, ile, ilk, ilgili, Sağlık, olay, sevk, Devlet Hastanesi

31 Oca 2024 - 23:47 DHA Gaziantep- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL