Gaziantep’te araç devrildi: 5 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat A. (19) yönetimindeki 12 ACD plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ferhat Ç. (23), Berat B. (21), Musa T. (19) ve Abdulkadir B. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.