Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırsalı yerinde kalkındırmaya devam ediyoruz. IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 56 proje daha uygun olarak değerlendirildi. Söz konusu projelere 195 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Böylelikle IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında; Desteklenen proje sayısı 335'e, hibe tutarı ise 948 milyon TL'ye ulaşmış oldu" diye konuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.