58 sefer iptal edildi

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Almanya'daki havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetleri personellerinin gerçekleştireceği grev nedeniyle yarın için planlanan İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı-varışlı olarak 58 seferin iptal olduğu bildirildi.