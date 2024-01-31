THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Almanya'daki havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetleri personellerinin gerçekleştireceği grev nedeniyle yarın için planlanan İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı-varışlı olarak 58 seferin iptal olduğu bildirildi.
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58 sefer iptal edildi
TÜRK Hava Yolları(THY), Almanya'da havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev dolayısıyla ülkedeki birçok şehre yarın için planlanan uçuşlarda iptal edilen sefer sayısının 58'e ulaştığını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.