Keçiören'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Dün alışveriş yapmak üzere markete gelen iki kadın ile market sahibi Serdar İ. arasında sebebi henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre kadınların yaşanan tartışmayı yakınlarına anlatması üzerine bugün, yaklaşık 10 kişi araçlarla markete geldi. Öfkeli kalabalık ile market sahibi Serdar İ. ile çalışanlar arasında bıçaklı kavga çıktı. Bağrışma seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde arbede sırasında bıçaklanan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden kişinin markete gelen gruptan olduğu öğrenildi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı araştırmada kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.