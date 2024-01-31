Çorumda tarihi küp, müzede sergilendi

Çorum'da 15 gün önce bir çiftçi tarlasında 150- 200 kilo ağırlığında bir küp buldu. Çorum Müzesi uzman arkeologları tarafından incelenen küpün Roma dönemine ve kendi döneminde yörede yaşayan çiftçiler tarafından hububat ve tahıl ürünlerinin depolanması ve saklanmasında kullanılan iri küplerden olduğu anlaşıldı. Küp, müze personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin ortak çalışmasıyla Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine götürüldü. Daha sonra Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın küpün müze bahçesinde sergilenmesi talimatı üzerine, jandarma bahçesinden alınan tarihi küp Çorum Müzesi bahçesindeki yerine nakledildi.
Müze bahçesinde sergilenen küple ilgili envanter ve diğer çalışmalar devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.