Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklara devam etti

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin devamında iki grup halinde pas çalışmaları yaptı. Dar alanda pas çalışmalarıyla süren idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.