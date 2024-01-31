- Spor

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklara devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24’üncü hafta müsabakasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklara devam etti mask
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Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin devamında iki grup halinde pas çalışmaları yaptı.  Dar alanda pas çalışmalarıyla süren idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

# Fenerbahçe, can bartu tesisleri, Antalyaspor

31 Oca 2024 - 18:51 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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