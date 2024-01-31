- Asayiş

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 kilo 279 gram kokain ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı mask
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen 'Narkogüç' operasyonları kapsamında, İstanbul'dan Ankara’ya kara yolu ile kokain getirileceği tespit edildi. Şüphelilerin bulunduğu araç, Kahramankazan ilçesindeki Akıncılar uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik arama köpeği ile yapılan aramada, 2 kilo 279 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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31 Oca 2024 - 17:55 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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