Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen 'Narkogüç' operasyonları kapsamında, İstanbul'dan Ankara’ya kara yolu ile kokain getirileceği tespit edildi. Şüphelilerin bulunduğu araç, Kahramankazan ilçesindeki Akıncılar uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik arama köpeği ile yapılan aramada, 2 kilo 279 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.