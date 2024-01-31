Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen 'Narkogüç' operasyonları kapsamında, İstanbul'dan Ankara’ya kara yolu ile kokain getirileceği tespit edildi. Şüphelilerin bulunduğu araç, Kahramankazan ilçesindeki Akıncılar uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik arama köpeği ile yapılan aramada, 2 kilo 279 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.