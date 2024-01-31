Karalahana çorbası nasıl yapılır ?

Bu çorba, karalahana ile birlikte kırmızı mercimek, soğan, sarımsak, havuç ve patates gibi malzemelerin kullanılmasıyla hazırlanır. İşte basit bir karalahana çorbası tarifi:

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek (suda bekletilmiş)

1 adet orta boy kuru soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı doğranmış karalahana

1 adet havuç (rendelenmiş)

2 adet patates (küp doğranmış)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kırmızı biber

Tuz, karabiber (isteğe bağlı)

8 su bardağı su veya sebze suyu



Yapılışı:

Bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte soteleyin.

Karalahanayı ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak kavurun.

Rendelenmiş havuçları ve küp doğranmış patatesleri ilave edin. Bir süre daha kavurun.

Domates salçasını ekleyip karıştırın.

Kırmızı mercimekleri yıkayın ve tencereye ekleyin.

8 su bardağı su veya sebze suyu ekleyin. Karışımı karıştırın ve kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Çorbayı tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı biber ekleyerek tatlandırın.

Servis öncesi çorbayı karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun!