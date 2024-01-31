Altınok, OSTİM ve GİMAT yönetimini ziyaret etti

Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) sanayiciler ile GİMAT Gıda Toptancılar Sitesindeki iş insanlarıyla bir araya geldi.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın tarafından karşılanan Altınok, OSTİM Konferans Salonu'nda sanayicilere hitap etti.

Ankara'nın OSB açısından coğrafi konumunun önemine dikkati çeken Altınok, Ankara'yı sanayi ve ticaretin merkezi yapacağını söyledi.

Başkentten daha fazla organize sanayi bölgesine sahip iller olduğunu ifade eden Altınok, "Yeni organize sanayi bölgeleri yapacağız. Sanayicilerimizle oturup konuşacağız. Her türlü desteği vereceğiz. Altyapı, üstyapı... 'Bize para verin, yapalım' böyle bir şey yok. Ankaralının parasını Ankara'ya harcayacağız. Organize sanayi bölgemizin sayıları ne kadar çoğalırsa şehrimizin geliri de artacak. Kanalizasyon mu var? Atık su mu var? Bordür işimiz mi var? Sanayi ve organize sanayi bölgelerimizin, sanayi sitelerimizin, hepsini yapacağız." diye konuştu.

- "Şehrinize ekonomik değer kazandırıyorsunuz"

Sanayicilere destek vereceklerini dile getiren Altınok, sanayi bölgelerine park, bahçe ve spor tesisleri de kazandıracaklarını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşerek yurt dışı uçuş sayısını artırmak için çalışma yapacaklarını belirten Altınok, şunları söyledi:

"Bir fuar alanımız var biliyorsunuz. Maalesef, çoğu bitmiş, azı kalmış. 5 yılda (Mansur Yavaş) Büyükşehir Belediye Başkanının sözü var 'Fuar alanını bitireceğiz, başkentimize kazandıracağız' diye fakat maalesef çivi çakılmamıştır. Bir yılda yani 2024-2025'te fuar alanımızı başkentimize, Ankara'mıza kazandıracağız.

Fuarlar başkentlere, şehirlere, ekonomik, sosyal yönden ve kültürel yönden çok şey kazandırır. Yani insanlar buraya başka şehirlerden gelecek. Bir taraftan oteller, taksi, lokanta, restoran, mağazalar dolacak. Şehrinize ekonomik değer kazandırıyorsunuz. Akyurt'taki fuar alanımızı bitireceğiz ve 2025'te hep beraber açacağız."

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın da Altınok'a seçim çalışmalarında başarılar dileyerek, üyelerinin yaşadıkları sorunları iletti.

- "Kira öder gibi binlerce konut yapacağız"

GİMAT'ı da ziyaret eden Altınok, burada yaptığı açıklamada, seçimi kazandıkları takdirde Kahramankazan'da yapımı devam eden GİMAT Dükkan Projesi'nin altyapı ve üstyapısı için destek vereceğini aktardı.

Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde yürüttükleri sosyal belediyecilik çalışmalarının reklamını yapmadıklarını ifade eden Altınok, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yardımlar kendi bütçesinin yüzde 4 oranındadır. (Mansur Yavaş) 'Ben yol yapmadım, yardım yaptım' diyor. Böyle bir şey yok. Yeni yollar, bulvarlar yapmak lazım. Yoksa 2-3 yıl sonra Ankara'nın trafiği İstanbul'u geçecek. Ankara, daha çok eser ve hizmeti hak ediyor. 5 yılda bir tane yapılan organize sanayi alanı yok.

31 Mart'ta ışıkları yakacağız, gerisini de biz yapacağız. (Mansur Yavaş'ın) Her mahalleye bir kreş sözü vardı, yapılan toplam 20 kreş var. Ankara'ya hızlı, ok gibi adam lazım. 4,5 yıldır tadilatını yapıp buz patenini açamadı, hayvan barınağını yapamadı. Biz bu şehri canlandıracağız. Büyükşehirde asgari ücretten az maaş alan personel var. İşten kimseyi çıkarmayacağız, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, maaşlara zam yapacağız. Kira öder gibi binlerce konut yapacağız. Yapacağım dediğimi yapmazsam bana söyleyin. Hangi partiye mensup olursak olalım Ankara'ya hizmet etmek lazım."

GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aydoğan da belediye başkanlarının duayeni olarak nitelediği Altınok'un Ankara'ya katma değer sağlayacağına inandığını kaydetti.