- Gündem

Aydın'da evden 3 kamyon çöp çıktı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan Nurten Arzıman'ın (58) evinden belediye ekipleri, 3 kamyon çöp çıkardı. Evin daha önce 4 defa temizlendiği öğrenildi. Zafer Mahallesi 12. Sokak'ta ...

Aydın'da evden 3 kamyon çöp çıktı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan Nurten Arzıman'ın (58) evinden belediye ekipleri, 3 kamyon çöp çıkardı. Evin daha önce 4 defa temizlendiği öğrenildi.

Zafer Mahallesi 12. Sokak'ta tek başına yaşayan Nurten Arzıman'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları muhtar Mustafa Certel aracılığıyla durumu Kaymakamlığa bildirdi. Söz konusu eve Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alınan izinle

Arzıman'ın tek yaşadığı müstakil evde temizlik yaptı. Evden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerin boşaltılmasının ardından ev ilaçlanarak temizlendi. Nurten Arzıman'ın evinin daha önce de belediye ekiplerince 4 kez temizlendiği öğrenildi.

# Ev, Çöp, Kamyon, Belediye

31 Oca 2024 - 17:34 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL