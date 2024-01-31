Şanlıurfa'da arazi kavgası; 3 yaralı

Siverek ilçesi Kale Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İren ailesi fertleri arasında, bugün öğleden sonra, çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan Bedir İren (34), Metin İren (37) ve Mehmet İren (22) yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.