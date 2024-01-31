- Asayiş

Şanlıurfa'da arazi kavgası; 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kuzenlerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası; 3 yaralı mask
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Siverek ilçesi Kale Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan İren ailesi fertleri arasında, bugün öğleden sonra, çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan Bedir İren (34), Metin İren (37) ve Mehmet İren (22) yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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31 Oca 2024 - 17:07 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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