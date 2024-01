Dar pantolon giydiğim için dayak yedim!

Üniversite yıllarındaki bir ilişkisinden bahseden Bircan Bali, " İlk defa birisiyle uyuduğumda üniversiteye devam ediyordum. Hala eski sevgilimin vücudunda benim adıma yapılmış bir dövme bulunuyor. O dönem o kadar kıskançtı ki... Şu anda evli, ancak ismimin yazılı olduğu dövme hala duruyor. Ben de ilk eşimin adını dövme yaptırmıştım, fakat ikinci eşimle evlenmeden önce sildirdim. Bu ilişkim yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Annem bu hikayeyi duyduğunda üzülecek, ama maalesef o dönemde beni incitti" şeklinde konuştu.

Ünlü isim, sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf ederek şu sözleri ekledi: "Hayatımda ilk defa biri bana şiddet uyguladı. Şiddetin ne demek olduğunu biliyordum, ancak vücudumda hissetmemiştim. Şiddet gördüğüm an, normalde soğumam gereken bir durumdayken, acaba eli acımış mı diye endişelendim. Bu, gerçekten tuhaf bir aşktı. Ailesiyle tanıştırmıştı beni, ancak o an bile kötü bir tecrübe yaşadık. İşte o an, olamayacağımızı anladım. Öfke kontrolü olmayan biriydi. Hemen ayrılmalıydım. Ağlayarak bir uçağa binip ona ayrılık mesajı attım. Aynı üniversiteye gidiyorduk, ancak o ayrılıktan sonra dönmedi. Ayrıldıktan sonra gözlerim açıldı. Bana şiddet uyguladığında, eli acıyor mu diye düşünmek korkunç bir sapkınlıktı. Dar bir kot pantolon giydiğim için bana şiddet uygulamıştı. Kıskançlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatamam. Maalesef çok şiddetli birkaç tokat aldım. Şimdi bunu ilk kez paylaşıyorum. Şiddet gördüğümde, hemen uzaklaşmalıydım. Arkadaşımı arayarak her şeyi anlattım ama eve polis çağırmasını inkar ettim. Şiddet uygulanan bir yerden hemen uzaklaşmalı. O, gerçek bir sevgi değildi."