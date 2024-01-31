Zara yeni bir aşka mı yelken açtı?

Sesi ve performansıyla büyük beğeni toplayan Zara, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği konserde İlker Görgülü ile birlikte sahne aldı. İkilinin 'Hatıran Yeter' adlı parçada gerçekleştirdiği düet, seyircilerden büyük ilgi gördü. Görgülü, konser sonrasında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer bir gün asil bir kadını tarif etmem gerekiyorsa, o kesinlikle Zara olurdu" sözleriyle duygularını ifade etti. İkilinin samimi tavırları, aşk iddialarını beraberinde getirdi.
Çıkan haberler üzerine Zara, Instagram hesabından bir açıklama yaparak, "İlker Bey'i sahnemizde ilk ve son kez gördüm. Kendisini sahneye davet ettim, bir şiir okudu ve ardından şarkıya geçtik. Başka bir ilişki söz konusu değil, bilginize" ifadelerini kullanarak aşk iddialarını yalanladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.