Zara yeni bir aşka mı yelken açtı?

Sesi ve performansıyla büyük beğeni toplayan Zara, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği konserde İlker Görgülü ile birlikte sahne aldı. İkilinin 'Hatıran Yeter' adlı parçada gerçekleştirdiği düet, seyircilerden büyük ilgi gördü. Görgülü, konser sonrasında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer bir gün asil bir kadını tarif etmem gerekiyorsa, o kesinlikle Zara olurdu" sözleriyle duygularını ifade etti. İkilinin samimi tavırları, aşk iddialarını beraberinde getirdi.

Çıkan haberler üzerine Zara, Instagram hesabından bir açıklama yaparak, "İlker Bey'i sahnemizde ilk ve son kez gördüm. Kendisini sahneye davet ettim, bir şiir okudu ve ardından şarkıya geçtik. Başka bir ilişki söz konusu değil, bilginize" ifadelerini kullanarak aşk iddialarını yalanladı.