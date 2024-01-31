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Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalandı mask
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Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçlerinin İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri Z.B. ve M.B., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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31 Oca 2024 - 15:38 DHA Edirne- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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