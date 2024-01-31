- Asayiş

15 metrelik ahşap tekne battı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metre uzunluğundaki ahşap tekne battı.

15 metrelik ahşap tekne battı! mask
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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, 29 Ocak'ta Bodrum’un kuzeyi için fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına Yalıkavak, Torba ve Göltürkbü sahillerinde bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Yalıkavak sahili tersane bölgesine bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki bir ahşap tekne fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp, hasar gördü. Hasar alan tekne kısa sürede sahile yakın bir noktada batmaya başladı. Yarıdan fazlası suya gömülen ahşap teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

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31 Oca 2024 - 14:55 DHA Muğla- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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