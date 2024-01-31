İvedik OSB’den gazetemize ziyaret

İvedik Organize Sanayi Bölgesi ( OSB) uzmanlarından Muhammed Zahid Aktaş ve Dış Ticaret ve Proje Müdürü Dilara Erdoğan gazetemizi ziyaret ettiler. Gazetemiz sahibi Abdi Pehlivan ve Sonsöz com.tr Yazıişleri Müdürümüz Ali Tepe ile görüştüler.
Esnaf ziyaretleri kapsamında gazetemizde misafir olan OSB yetkilileri ile bölgemizde bulunan işletmelerin sıkıntı ve sorunları dile getirildi. Çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin’in işletme sahiplerinin istek ve taleplerinin değerlendirileceği ve çözüm yollarının araştırılması konusunda işletmelere gerekli desteğin verileceği bilgini verdiler.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.