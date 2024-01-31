31 Oca 2024 - 14:42- Gündem G:

İvedik OSB’den gazetemize ziyaret

İvedik Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hasan Gültekin’in oluşturduğu bir ekip, çevrede bulunan esnafı ziyaret ederek sorunlar hakkında bilgi aldılar

İvedik OSB’den gazetemize ziyaret mask

İvedik Organize Sanayi Bölgesi ( OSB) uzmanlarından Muhammed Zahid Aktaş ve Dış Ticaret ve Proje Müdürü Dilara Erdoğan gazetemizi ziyaret ettiler. Gazetemiz sahibi Abdi Pehlivan  ve Sonsöz com.tr  Yazıişleri Müdürümüz Ali Tepe ile görüştüler.

Esnaf ziyaretleri kapsamında gazetemizde misafir olan OSB yetkilileri ile bölgemizde bulunan işletmelerin sıkıntı ve sorunları dile getirildi. Çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin’in işletme sahiplerinin istek ve taleplerinin değerlendirileceği ve çözüm yollarının araştırılması konusunda işletmelere gerekli desteğin verileceği bilgini verdiler.

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31 Oca 2024 - 14:42 Ankara- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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