Amazon'dan, yeni gönderim sistemi

Amazon Türkiye, uygun ürünleri, üreticinin orijinal paketinden başka ek bir ambalajlama yapmadan, sadece adres etiketi ekleyerek teslim etmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon, belirli ürünleri ek ambalajlama yapmadan göndermeye başladığı yeni bir programı hayata geçirdi. Türkiye'deki yeni program, satış ortaklarının ürünlerini çevre dostu ve ek Amazon ambalajı gerektirmeden müşterilere göndermeye hazır, açılması kolay ambalajlarda paketlemeye teşvik ediyor.

Ürünler için ek ambalajlama yapılmaması, gönderilerin daha hafif olması anlamına geliyor, bu da paket başına teslimat emisyonlarının azalmasını sağlıyor. Yeni uygulamayla birlikte, müşterilerin geri dönüştüreceği ekstra Amazon karton kutuları veya zarfları da azalıyor.

Amazon Türkiye, mutfak aksesuarları, spor ekipmanları ve ofis malzemeleri de dahil olmak üzere binlerce seçilmiş ürünü bu programa dahil etti. Ürün ek ambalajlama yapılmadan orijinal paketiyle gönderilmeye uygunsa, ödeme sırasında müşteriye ürünün "içinde ne olduğunu gösteren" bir paketle teslim edileceğini içeren bir mesaj gösteriliyor.

Siparişlerini gizlemek isteyen müşteriler ise "Ek Amazon ambalajı olmadan gönderilir" onaylı birçok ürün için açılır menüyü kullanarak, "İçindekini gizle, Amazon ambalajında gönder" seçeneğini tercih edebiliyor.

Ek paketleme gerektiğinde ise Amazon, akıllı paketleme seçimleri yapılmasına yardımcı olmak amacıyla makine öğrenimine dayanan algoritmaları kullanıyor. Böylece ürünler, paketlere daha iyi sığıyor, mümkün olduğunca az malzeme kullanılıyor ve müşterilerin siparişleri güvenli şekilde kapılarına kadar ulaşıyor.

- "Bu uygulamayı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, müşterilerin Amazon'dan satın aldıkları ürünlerin hızlı ve güvenli şekilde, minimum ambalaj kullanılarak kendilerine ulaşmasını istediğini belirterek, "Yeni ambalaj programımız, teslimatlarda kullanılan fazladan ambalajları tamamen ortadan kaldırmayı ve yalnızca ürünü korumak için gerektiğinde ekstra bir karton veya zarf kullanmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Bu uygulamayı hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını aktaran Marriott, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin teslimatlarında daha az ambalaj kullanılacak olmasının faydalarını takdir edeceklerini umuyoruz. Ancak zaman zaman müşterilerimizin, örneğin arkadaşlarına veya aile üyelerine hediye aldıklarında, siparişlerinin ek ambalaj ile paketlenmesini tercih edebileceklerini de biliyoruz. Biz de elbette bu sürprizleri bozmak istemeyiz. Bu nedenle müşterilerimize, siparişleri ambalajsız gönderilebilecek durumda olsa bile 'içindekini gizle' seçeneği sunuyoruz. Bu seçeneği tercih eden müşterilerimizin ürünleri, hiçbir ek ücret olmadan ek ambalaj ile paketlenmeye devam ediyor."



