410 bin boş makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıkaya ilçesinde kaçak tütün ürünleri satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 410 bin boş makaron ve 247 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Akdağmadeni ilçesinde ise bir iş yerinde yapılan aramada 42 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
İki şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.