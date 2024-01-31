Chita Rivera hayatını kaybetti

Broadway'in ünlü oyuncularından ABD'li Chita Rivera, 91 yaşında hayatını kaybetti. Hayatının 70 yılını tiyatroya adayan oyuncu, sayısız projede yer aldı ve birçok ödüle layık görüldü.
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Broadway'in ünlü oyuncularından ABD'li Chita Rivera, 91 yaşında hayatını kaybetti. Tony Ödülleri'ne layık görülen Rivera, 70 yıllık başarılı tiyatro kariyeriyle tanınıyordu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.