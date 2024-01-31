Yabancı uyruklu kadınlar uyuşturucu ile yakalandı!

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişindeki arama kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Durumunda şüphelendikleri iki yabancı uyruklu kadının yapılan üst aramasında vücutlarına sarılı vaziyette toplam ağırlığı 10 kilo 190 gram gelen metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.