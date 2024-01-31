ADD Kurucusu Çeçen, Muammer Aksoy'u anlattı!

Atatürkçü Düşünce Derneği ( ADD) Kurucu ve Genel Sekreterlerinden olan Hukukçu, Yazar ve Gazeteci Anıl Çeçen, 31 Ocak 1990'da Ankara Bahçelievler'de bulunan evine gireceği sırada silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden, ADD'nin Genel Başkanlarından biri olan Muammer Aksoy'u Sonsöz Gazetesi'nden Melisa Sapaz'a verdiği özel röportaj ile andı.

Öncelikle Muammer Aksoy'u sevgi saygı ve rahmet ile andığını belirten Aksoy, ADD'yi beraber kurduklarını ve Aksoy'un bir vatan sever olduğunu ifade ederek; "Biz beraber çalışıyorduk, ADD'yi beraber kurduk. O genel Başkandı ben Genel sekreterdim. Çok vatansever bir insandı, tam bir hukukçuydu. Her konuda adım atarken yüzü kızarırdı. Kesinlikle hak ve hukuku sonuna kadar korurdu. 27 Mayıs'ta yeni anayasa komisyonunun TBMM'de çıkartılması sırasında bu işi organize eden ve Türkiye'yi Çağdaş bir anayasaya kavuşturan bir bilim adamıdır. 1961 anayasasıyla birlikte devletin yeniden yapılanması ve küresel emperyalizm karşı çıkarak, bir hukuk profesör olarak tarihe imza atmıştır." dedi

ADD'NİN İSMİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU!

31 Ocak 1990'da hayatını kaybeden Muammer Aksoy ile unutamadığı bir anısını anlatan Çeçen, ADD'nin kuruluş döneminde derneğin isminin ne olacağı hakkında Aksoy ile tartışma yaşandığını, fakat daha sonra Aksoy'un kendisine destek verdiğini ifade etti.

Çeçen; "Muammer Aksoy çok heyecanlı bir insandı, en küçük konuda heyecanlanarak ayağa kalkardı. Zaman zaman da fevri davranırdı. Aksoy ile önemli anılarımızdan biri, ADD'nin kuruluş çalışmaları için Kızılay'da toplanıyorduk. Muammer hocada zaman zaman bu toplantılara katılıyordu. ADD'nin ismi ne olsun diye tartışıyorduk ve tartışma uzun sürdü ve maalesef bir sonuca varamadılar. Ben ve benim gibi düşünen bir kaç arkadaş derneğin ismini Atatürkçü Düşünce Derneği olarak düşünüyorduk. Fakat, Muammer Aksoy ve bir kaç bilim adamı ismini Atatürkçü Düşünüş Derneği olarak düşünüyordu. Daha sonra ben fikrimi açıkladım, ilk başta Aksoy hocam önce kızdı kabul etmedi, salonu terk etti. Daha sonra sakinleşince geldi ve Anıl sen haklısın bende seninle beraberim dedi. Böylece Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluşu tamamlandı."

BU KORKU MESELESİ TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİYOR!

31 Ocak 1990'da Ankara Bahçelievler'de bulunan evine gireceği sırada silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Aksoy'un ölümünün herkesi derinden etkilendiğini, belirten Çeçen;" Saldırı sonrası, korku meselesi sadece beni ilgilendirmiyor, Türkiye'yi, bilim adamlarını ilgilendiriyor. Bir iç savaş, ve darbe senaryosu gündeme geldiği için bütün bu gelişmeler, Türkiye'yi, önde gelen aydınlarını, bilim adamlarını tehdit ediyordu. Bu coğrafyaya egemen olmak isteyen Atlantik emperyalizm Amerika, İngiltere diyorum. Ve İsrail Siyonizm mi, önceden hep gizleniyordu, dolaylı yoldan örgütleniyordu. Türkiye'de bu oyunu gören ve buna karşı çıkanlar vardı. İşte o sayede Türkiye'ye bugün savaş alanına çevirenler, bugün gördüğünüz gibi, bu bölgedeki gelişmelerde de artık Türkiye'yi dikkate alarak hareket etme noktasına geldiler. Biz Türkiye'nin önde gelen aydınları, bilim adamları, milliyetçiler, ve bu doğrultuda hareket eden Atatürkçüler, Atatürk'ün bize bıraktığı siyasi ve hukuki mirasa sahip çıkarak yolumuza devam ettik."

TÜRKİYE'NİN B PLANI!

Çeçen sözlerine şu şekilde devam etti; "Yaptığımız mücadele, 27 Mayıs anayasasından sonra ortaya çıkan bir mücadele olarak yerini aldı tarihte, ama bugün geldiğimiz noktada 70'li yıllardaki mücadele de bugün 2000'li yıllara giden yolda anlamı ortaya çıkıyor. Bütün mesele Amerikan emperyalizm, İngiliz emperyalizm olması bu doğrultuda İsrail'in Siyonizm'inin örgütlenerek, Hristiyan dünyası ile Müslüman dünyasını merkezdeki sivil hakimiyeti ile yönlendirmek ve yönetmek gibi bir hedefleri vardı. Ama bunu tam olarak başaramadılar çünkü Türkiye direndi. Onları bölgeyi karıştırmak için, birinci dünya savaşı çıkartarak, bölge devletlerin çöküşünü sağlamak için düşündükleri bu girişimde Türkiye ve komşuları ortak hareket ettiler. Gördüler ki bir savaş senaryosu var, bu savaş senaryosu önce bölge devletleri ile bir çatışma yapılarak, terörle kışkırtılacak. Daha sonra Hristiyan dünya ile Müslüman dünyanın karşı karşıya gelmesi için bir 3. dünya savaşı çıkarılacaktı.

Bu savaşa karşı çıkmak için, Atatürkçü bilim adamları direndik. Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i ayakta tuttuk. Bu arada en büyük oyunda İran ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmekti. Bu konuyla ilgili İranlılar ile temasa geçildi, ve benim hazırladığım bugün 'Türkiye'nin B planı' isimli proje çevresinde hareket edildi. Atatürk'ün bize önerdiği, emanet ettiği Sadabat Paktı anlaşmasının imzalanması ve bu doğrultuda Avrupa Ülkelerinin desteğini almak üzere Balkan Paktı anlaşmasının imzalanması ve böylece Atatürk'ten bize miras kalan Sadabat Paktı ile Balkan Paktı'nı bir araya getiren bir ortak yapılanmanın doğrultusunda bu Coğrafyanın yeniden hukuki ve siyasi düzeninin oluşması için çalıştık. Bütün terör girişimlerine karşı çıkıldı, Türkiye'de birlik sağlandı ve oyun ortaya çıktığı için komşularla iş birliği yapıldı ve dünyada 3. dünya savaşına karşı çıkacak, girişimler yapıldı. Uluslararası örgütlenme ile aşılmaya çalıştı. Şimdi önümüzdeki dönemde bu oyunlar açıkça belli olduğuna göre yeniden komşu ülkeler bir araya gelerek, ortak bir dayanışma ile hareket etmesi ve Türkiye'ye bu aşamada bir B planı uygulanması gerekiyor."

"MÜCADELE EN İYİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK!"

ADD kurucularından Anıl Çeçen son olarak, Aksoy'u 34. ölüm yıl dönümünde rahmetle anarak,; Muammer Aksoy'u rahmetle anıyorum, kendisi bize sahip çıktığı için ADD'yi kurduk. 506 şubesiyle, çok etkili olmuştur ve bugünde etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde de bu mücadele, yeni bir dünya düzeni kurulana kadar korunacaktır. Ve Dünya ülkeleri ile insanlık bir araya gelerek bir dayanışma içerisinde bu mücadeleyi en iyi şekilde verilecektir. " dedi