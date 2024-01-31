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Fenerbahçe, Rayo Vallecano'ya kiraladı

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Rayo Vallecano'ya kiraladı mask
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Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, " 2023- 2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya’nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

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31 Oca 2024 - 13:29 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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