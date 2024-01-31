Ankara'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY mensubu olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı olan firari polis memuru M.K.'yi Sincan ilçesinde yakaladı. 3 yıldır firari olan şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı tespit edildi. M.K., gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
31 Oca 2024 - 13:21- Gündem Güncelleme:
FETÖ Firarisi Eski Polis Yakalandı
Ankara'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.