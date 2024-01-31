2 gaspçı, uygulamadan yakalandı

Olay, önceki akşam İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polat Bulvarı’nda meydana geldi. E.B. (37) ve G.K. (27) ile Y.B. (28) ve S.E.O. (24) bulvardaki boş araziye otomobilleriyle gelerek buluştu. G.K., arkadaşları Y.B. ve S.E.O. ile sohbet ettiği sırada E.B.’nin acelesi olduğunu söylemesi üzerine tartışma çıktı. Y.B. ve S.E.O., E.B.’yi dövüp telefonunu gasbetti. Otomobiliyle kaçan E.B., polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, telefondaki uygulamadan ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, S.E.O. ve Y.B.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.